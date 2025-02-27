Глава ГУР Буданов заявил об эффективности советской школы пропаганды

Советская школа пропаганды с незначительными доработками показывает эффективность и в наши дни. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью агентству «Укринформ».

«В старой школе там все было правильно, я не разделяю мнение многих, что все старое разрушить и будем делать что-нибудь новое, это не так», — подчеркнул глава ГУР.

Буданов отметил эффективность советской школы пропаганды и похвалил работу подразделений психологической борьбы в СССР. Военный призвал не разрушать советскую систему в данной сфере целиком, а адаптировать ее с учетом использования интернета и социальных сетей.

Ранее Буданов заявил о начале третьей мировой войны. Глава ГУР объяснил это вовлеченностью в конфликт на Украине абсолютного большинства сильнейших стран мира.