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06:06, 27 февраля 2025Культура

Бывший российский офис Sony Pictures потребовал от киносетей почти миллиард рублей

РБК: Российский экс-офис Sony Pictures потребовал от киносетей ₽980 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Бывший российский офис компании Sony Pictures потребовал от ведущих российских киносетей 980 миллионов рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Отмечается, что иск киностудии связан с фильмами, вышедшие в прокат до ухода компании из России в 2022 году. Издание подчеркивает, что кинотеатры продлили показ некоторых голливудских картин из-за отсутствия новинок на отечественном рынке.

Общая сумма требований по 20 искам превышает 980 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что одной из причин развала сделки японской Sony с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), общая стоимость которой оценивалась в 10 миллиардов долларов, стало наличие у последней активов в России.

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