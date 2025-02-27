Бывший российский офис Sony Pictures потребовал от киносетей почти миллиард рублей

РБК: Российский экс-офис Sony Pictures потребовал от киносетей ₽980 млн

Бывший российский офис компании Sony Pictures потребовал от ведущих российских киносетей 980 миллионов рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Отмечается, что иск киностудии связан с фильмами, вышедшие в прокат до ухода компании из России в 2022 году. Издание подчеркивает, что кинотеатры продлили показ некоторых голливудских картин из-за отсутствия новинок на отечественном рынке.

Общая сумма требований по 20 искам превышает 980 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что одной из причин развала сделки японской Sony с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), общая стоимость которой оценивалась в 10 миллиардов долларов, стало наличие у последней активов в России.