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05:00, 27 февраля 2025Забота о себе

Чудовищные слова мужчины на первом свидании заставили девушку сбежать

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Женщина по имени Кайла поделилась в социальной сети TikTok видеороликом, который тайно сняла, пока потенциальный партнер вез ее домой из ресторана. О словах, которые девушка сочла чудовищными, пишет издание Mirror.

Из видео следует, что сначала мужчина выразил негодование из-за того, что Кайла якобы вела себя неприлично во время ужина. Ему не понравилось, что она начала подпевать соседнему столику, поздравлявшему с днем рождения шестилетнюю девочку. «Это было немного неловко. Неуместно, если спросить меня и, честно говоря, незрело», — заявил он. После этого мужчина сообщил, что поставит свою визави «на контроль» и даст ей шанс «исправить» свое поведение.

Кайла продолжила записывать разговор, и мужчина признался, что хочет встречаться с «утонченной стильной женщиной, которая не будет орать, особенно на первом свидании», а после заявил: «Ты моя». Когда же она спросила его, что имелось в виду, мужчина попытался оправдаться. Он сказал, что был расстроен участием в их свидании незнакомцев, однако после этого еще раз ошибся, раскритиковав наряд девушки как слишком вызывающий. В конце концов Кайла заявила, что второго свидания не будет, попросила остановить машину посреди дороги и пошла домой пешком.

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