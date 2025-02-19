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05:00, 19 февраля 2025Забота о себе

Нейробиолог раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Нейробиолог, специалист по языку тела Тара Сварт раскрыла способ повысить шансы на успешное свидание. Ее цитирует издание Mirror.

Сварт порекомендовала смотреть правым глазом в левый глаз поклонника. По ее словам, младенцы в первую очередь узнают об эмоциях через зрительный контакт с матерями. Она объяснила, что, поскольку большинство людей — правши и склонны держать своих детей на левой руке, обычно их правый глаз встречается с левым глазом ребенка.

Такой взгляд может вызвать у партнера прилив гормона любви окситоцина, уверяет нейробиолог. «Когда вы смотрите на своего ребенка, ваш правый глаз смотрит на его левый глаз, и потом, когда сигнал по зрительному нерву идет в мозг, он влияет на миндалевидное тело, откуда исходят эмоции. Это создает петлю эмоционального резонанса, важной для связи матери и ребенка, так что контакт правого глаза с левым глазом является наиболее надежным зрительным контактом с человеком», — рассказала Сварт.

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Также она упомянула другие способствующие успешному свиданию и установлению дружеского контакта методы языка тела — рукопожатия, объятия и поцелуи в щеку.

Ранее психотерапевт Джефф Гюнтер назвал главные признаки тупиковых отношений. Первым признаком тупиковых отношений он назвал споры об активности и лайках в социальных сетях, в том числе о лайках бывшим партнерам.

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