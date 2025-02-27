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12:25, 27 февраля 2025Бывший СССР

Депутат партии Зеленского послал на фронт спрашивающих о недрах украинцев

Депутат «Слуги народа» Мазурашу призвал идти в ВСУ спрашивающих о недрах граждан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Задающие вопросы об использовании полезных месторождений Украины граждане должны идти на фронт и защищать их в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу в эфире телеканала «Киев 24» на YouTube.

«Тот, кто очень переживает из-за вопроса месторождений полезных ископаемых, будьте добры, вступайте в Силы обороны Украины и защищайте нашу территорию», — призвал политик. По словам депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского, вопросы о недрах задают преимущественно «сидящие на диванах» за пределами страны.

Георгий Мазурашу прокомментировал заявление депутата Рады Иванны Климпуш-Цинцадзе о принадлежности недр украинскому народу и послал на фронт спрашивающих о соглашении с США украинцев. Он подчеркнул, что полезные ископаемые являются объектом права собственности и граждане Украины могут требовать управление недрами только после пребывания в ВСУ.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил Зеленскому об обещании по ресурсам. Депутат предположил, что в своем обещании 2021 года Зеленский имел в виду не украинцев, а граждан США.

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