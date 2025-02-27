Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

Гончаренко: Встреча Зеленского и Трампа организована через Макрона

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа организована через президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона», — написал нардеп.

Ранее Зеленский подтвердил встречу с американским лидером Дональдом Трампом, запланированную на 28 февраля.

Помимо этого, Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.