Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 27 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

Гончаренко: Встреча Зеленского и Трампа организована через Макрона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа организована через президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона», — написал нардеп.

Ранее Зеленский подтвердил встречу с американским лидером Дональдом Трампом, запланированную на 28 февраля.

Помимо этого, Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США в Стамбуле завершились

      Российский тревел-блогер назвал быстрее всех выдающие шенген страны Европы

      В Раде Зеленского обвинили в сдаче Украины

      В МИД оценили сообщения о подрыве Русским домом государственности Молдавии

      Москвичей предупредили о радиационной оттепели

      Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

      ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов

      На Украине назвали выгоду от пленения

      В российском регионе возбудили дело за попытку расправы над новорожденным

      Популярного блогера лишили гражданства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше