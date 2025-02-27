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13:24, 27 февраля 2025КультураЭксклюзив

Директор Буйнова раскрыл состояние сбившего пенсионерку артиста

Директор Буйнова Пудовкин рассказал, что артист тяжело переживает из-за ДТП
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Народный артист России Александр Буйнов тяжело переживает из-за произошедшей ранее аварии с пенсионеркой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил директор певца Сергей Пудовкин.

«Чувствует он себя плохо. Это эмоциональный стресс. Это трагический инцидент, который, безусловно, Александр очень тяжело переживает. Это крайне неприятная ситуация. С каждым водителем это может произойти», — добавил Пудовкин.

Директор певца отметил, что со стороны артиста пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь.

Вечером 26 февраля народный артист России, певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Известно, что пострадавшая Алла Николаевна работает воспитательницей детского сада. По последним данным, женщина проходит обследование в больнице.

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