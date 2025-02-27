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14:20, 27 февраля 2025Мир

Евросоюз призвали заткнуться

Креншо: ЕС не заслужил быть на переговорах по Украине и должен заткнуться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дэн Креншо

Дэн Креншо. Фото: Anna Moneymaker / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны заткнуться. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии от штата Техас Дэн Креншо в подкасте издания Politico.

«Почему вы [европейцы] не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов [России] и не изымаете их? Европейцы говорят: "мы не можем этого сделать". Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом [переговоров]», — сказал он.

По словам республиканца, ЕС также должен заткнуться, если не захочет разместить 50 тысяч солдат на границе Польши. Он заключил, что это его честное послание европейским лидерам.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европа готова дать гарантии мира Украине и участвовать в их предоставлении и соблюдении. Он отметил, что ЕС согласен взять на себя большую ответственность за безопасность Европы.

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