Франция захотела стать частью переговоров по ресурсам между США и Украиной

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров по ресурсам между США и Украиной

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

«Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах (...). Мы не ищем компенсаций [от Украины] (...). Я попросил [президента Франции Эммануэля] Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами», — сказал он.

По его словам, французская система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперед. Глава Минобороны Франции также подчеркнул, что уже обсуждал эти вопросы с украинским коллегой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на своего американского коллегу Дональда Трампа. Уточнялось, что он требовал от президента США предоставления военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.