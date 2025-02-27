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11:22, 27 февраля 2025Мир

Франция захотела стать частью переговоров по ресурсам между США и Украиной

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров по ресурсам между США и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

«Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах (...). Мы не ищем компенсаций [от Украины] (...). Я попросил [президента Франции Эммануэля] Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами», — сказал он.

По его словам, французская система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперед. Глава Минобороны Франции также подчеркнул, что уже обсуждал эти вопросы с украинским коллегой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме надавил на своего американского коллегу Дональда Трампа. Уточнялось, что он требовал от президента США предоставления военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.

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