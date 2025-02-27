ФСБ возбудила дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

В Волгограде завели дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

В Волгограде возбудили дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела по статье 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ») УК РФ.

По данным агентства, РЖД регулярно проводит тестирование своих сотрудников на знание технической документации для получения допуска к работе. Пять работников локомотивного депо «Максим Горький» для прохождения теста использовали специальные компьютерные программы. Таким образом они оказали неправомерное воздействие на объект критической инфраструктуры России.

Сотрудники ФСБ возбудили дела на пятерых железнодорожников. Им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российскую медсестру осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19.