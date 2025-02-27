Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

Гендиректор СТС Акопов 1 марта покинет «Национальную Медиа Группу»

Генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов уходит из холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Об этом сообщается на сайте НМГ.

«Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ», — заявили в холдинге и уточнили, что Акопов намерен сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности.

Отмечается, что исполняющей обязанности директора СТС назначена Ирина Варламова. Изменения вступят в силу 1 марта.

Акопова назначили гендиректором СТС в ноябре 2022 года. До этого главой телеканала был Вячеслав Муругов, занявший пост в 2008 году.

Александр Акопов — продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения». Является лауреатом многочисленных премий ТЭФИ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.