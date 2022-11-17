Названо имя нового гендиректора СТС

Александр Акопов сменит Вячеслава Муругова на посту гендиректора телеканала СТС

Холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) назвал имя нового генерального директора телеканала СТС. Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», новым главой канала станет продюсер кино и телевидения Александр Акопов. Он сменит Вячеслава Муругова, занимавшего пост с 2008 года.

«"Национальная Медиа Группа" объявляет о кадровых изменениях в сегменте развлекательного вещания. Новым заместителем Генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС назначен Александр Акопов», — говорится в заявлении. Назначение вступает в силу 23 ноября.

Представители холдинга добавили, что Акопов займется развитием и повышением операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов, входящих в НМГ, и онлайн-сервиса more.tv. Также, по их словам, продюсер будет отвечать за собственное производство развлекательного контента холдинга.

Акопов назвал присоединение к команде НМГ большой честью и одновременно вызовом для себя. «Перед высококонкурентным российским медиарынком стоят масштабные задачи по созданию контента, его дистрибуции и монетизации в новых условиях. В то же время в развлекательном сегменте холдинга сформирована одна их самых сильных команд на рынке, и я рад стать ее частью», — высказался он.

Александр Акопов — продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения». Является лауреатом многочисленных премий ТЭФИ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.