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13:54, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Названо имя нового гендиректора СТС

Александр Акопов сменит Вячеслава Муругова на посту гендиректора телеканала СТС
Александр Акопов

Александр Акопов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) назвал имя нового генерального директора телеканала СТС. Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», новым главой канала станет продюсер кино и телевидения Александр Акопов. Он сменит Вячеслава Муругова, занимавшего пост с 2008 года.

«"Национальная Медиа Группа" объявляет о кадровых изменениях в сегменте развлекательного вещания. Новым заместителем Генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС назначен Александр Акопов», — говорится в заявлении. Назначение вступает в силу 23 ноября.

Представители холдинга добавили, что Акопов займется развитием и повышением операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов, входящих в НМГ, и онлайн-сервиса more.tv. Также, по их словам, продюсер будет отвечать за собственное производство развлекательного контента холдинга.

Акопов назвал присоединение к команде НМГ большой честью и одновременно вызовом для себя. «Перед высококонкурентным российским медиарынком стоят масштабные задачи по созданию контента, его дистрибуции и монетизации в новых условиях. В то же время в развлекательном сегменте холдинга сформирована одна их самых сильных команд на рынке, и я рад стать ее частью», — высказался он.

Александр Акопов — продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения». Является лауреатом многочисленных премий ТЭФИ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Евгения Наумова
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