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09:46, 27 февраля 2025Культура

Лидер «Морального кодекса» сообщил о желании выступить в США

Музыкант Сергей Мазаев сообщил о желании выступить в США после окончания СВО
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сообщил о желании выступить в США после завершения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит издание «Абзац».

По словам заслуженного артиста России, он готов выступить везде, где платят и интересуются его музыкой. В том числе Мазаев хотел бы дать концерты в США. «Уже поздно покорять западный шоу-бизнес, но можно выступить для тех, кто нас любит», — уточнил музыкант. Певец также назвал наиболее интересные ему концертные площадки: «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, «Голливудская чаша» в Лос-Анджелесе и лондонский «Ковент-Гарден».

Ранее стала известна стоимость выступления группы «Моральный кодекс» на частном мероприятии.

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