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16:31, 27 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали выгоду от пленения

МОЗ Украины: Прошедшие через плен военные ВСУ смогут получить инвалидность
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На Украине добавлена новая причина для установления инвалидности — попадание в плен. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины в своем Telegram-канале.

Сначала Комиссия по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины устанавливает факт пленения. Если решение положительное, человека вносят в специальный реестр и выдают соответствующий документ. Далее проходит оценка повседневного функционирования, врач формирует направление, а экспертная команда оценивает уровень ограничений. Если есть основания для установления инвалидности, будет определена ее группа, а также доступны формы поддержки.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Чумак отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным. «Потому что по мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз», — заявил военнослужащий.

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