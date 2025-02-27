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15:57, 27 февраля 2025Ценности

Люся Чеботина сменила имидж и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @vladimir_official_moscow

Российская певица Люся Чеботина сменила имидж и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось на странице парикмахера Владимира Прончева в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя исполнительница предстала перед камерой, позируя в салоне в белой мотокуртке с черно-синими рукавами и очках в золотистой оправе. При этом она продемонстрировала окрашенные в пастельно-розовый цвет волосы.

Подписчики оценили преображение звезды в комментариях. «Блонд лучше», «Ну нет, как будто уже насыщенный цвет смылся», «Тут я даже не могу наврать... Ей очень идут темный и блонд», «С розовым цветом младше выглядит», «Так ей лучше», «Нереально стильно», — разошлись во мнениях юзеры.

В январе Люся Чеботина в откровенном наряде прошлась перед камерой перед отъездом с Мальдив.

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