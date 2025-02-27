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12:43, 27 февраля 2025Россия

Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Минобороны: В зоне СВО уничтожен танк Leopard
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российские бойцы уничтожили танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Боевая машина западного производства была поражена военнослужащими Центральной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Помимо этого, за минувшие сутки солдаты и офицеру группировки уничтожили до 310 украинских бойцов, а также семь единиц прочей бронетехники.

Специальная военная операция ведется с 2022 года, 24 февраля исполнилось три года с начала активных боевых действий в зоне СВО.

Ранее 27 февраля стало известно о развитии контрнаступления Российской армии в Курской области. В ходе боев солдаты освободили деревню Новая Сорочина. Бои в регионе ведутся с начала августа.

ЖЗЛ
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