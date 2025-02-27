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08:18, 27 февраля 2025Россия

Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта Курской области

Российские войска освободили деревню Новая Сорочина Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российские войска освободили деревню Новая Сорочина в Курской области и продвинулись в окрестных лесопарках. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Кроме того, подразделения воздушно-десантных войск продолжают упорные бои в районе Лебедевки. Российским бойцам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов, продвинувшись на восток населенного пункта и близлежащих лесов.

Авторы поста также утверждают, что российские морские пехотинцы взяли под свой контроль большую часть хутора Никольский, на южных окраинах которого украинские войска продолжают оказывать сопротивление. Бойцы «Севера» продвинулись в окрестностях Куриловки.

Помимо Новой Сорочины, с понедельника, 24 февраля, Российская армия освободила еще как минимум пять населенных пунктов Курской области. Так, в Минобороны России отчитались о взятии под контроль села Погребки и деревни Орловка. Кроме того, военкоры сообщали, что российские бойцы заняли Марьевку, Лебедевку и Куриловку. «Лента.ру» нанесла эти точки на карту.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 26 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 595 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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