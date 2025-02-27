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04:10, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Мужчина наткнулся на неожиданную картину дома и получил совет установить камеры наблюдения

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinteresting / Reddit

Пользователь Reddit под ником arizona-lake поделился историей о том, как он переехал в новый дом и наткнулся на неожиданную картину. От комментаторов мужчина получил совет установить камеры наблюдения.

«Переехал три дни назад. Сегодня, вернувшись домой, я обнаружил в гараже чей-то телефон на зарядке», — рассказал автор поста. К публикации он прикрепил фотографию неожиданной находки.

Большинство комментаторов предположили, что телефон может принадлежать бездомному, который тайком проник в гараж. «Отключите зарядное устройство от розетки и оставьте его там. Этого должно быть достаточно, чтобы владелец телефона понял, что вы заметили его», — дал рекомендацию один из них. Другой пользователь призвал мужчину установить возле дома камеры наблюдения в целях безопасности. Еще один участник обсуждения предложил автору поста использовать заглушку для розетки, чтобы в будущем избежать незваных гостей.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как прочистил батареи в доме и сделал странное открытие. Автору поста посоветовали продать находку, однако он заявил, что предпочел бы ее сжечь.

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