Мужчина прочистил батареи в доме и сделал странное открытие

Пользователь Reddit под ником sketch24 рассказал на портале, что он обнаружил в своем доме военную награду времен нацистской Германии. Пост о странном открытии набрал больше 50 тысяч лайков.

«Я прочищал батареи в своем доме, и оттуда выпала нацистская медаль», — написал мужчина. К посту он прикрепил фотографию потертой медали с крестом и свастикой. Автор поста уточнил, что он живет в США, а некоторое время назад в его доме проживала еврейская семья.

«Как я понимаю, многие солдаты стран-союзниц хранили подобные вещи в качестве сувениров», «Я бы не стал сильно переживать по этому поводу. Многие военнослужащие, которые были в Европе, привозили нечто подобное в качестве трофеев», — высказались пользователи Reddit. Другие заявили, что в их семьях также хранились военные трофеи. «У моего дедушки был японский меч, который он передал своему зятю (моему отцу)», — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи Reddit указали, что награда, судя по всему, представляет собой медаль «За военные заслуги», учрежденную в Германии в 1940 году для награды гражданских лиц за выдающиеся заслуги в военных действиях. Автору поста также порекомендовали продать медаль, однако он заявил, что предпочел бы ее сжечь.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале фото жуткого украшения, найденного его подругой в доме у пожилого родственника. Многие комментаторы предположили, что находка является военным трофеем.

