Профессор Дизен: Зеленский надеется восстановить легитимность соглашением с США

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах с Вашингтоном, чтобы сохранить свою легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на платформе Rumble.

«Подписанием этого договора с Трампом он [Зеленский] надеется на то, что это восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого», — сказал он.

По словам профессора, украинский лидер изо всех сил цепляется за власть и за свой режим, что заставляет его принимать подобные решения не в пользу своей страны. В то же время Вашингтон не рассматривают эту сделку как помощь Украине, так как для них она носит исключительно экономический характер. Он заключил, что это «очень темная глава» для Украины.

Ранее Дизен заявил, что Вашингтон принял решение по смене власти в Киеве. Таким образом он прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска о накрутке рейтинга Зеленского.