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14:25, 23 февраля 2025Мир

На Западе заявили о планах США по смене власти на Украине

Профессор Дизен: США приняли решение по смене власти на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Вашингтон принял решение по смене власти в Киеве. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«США явно решили сменить руководство Украины», — отметил Дизен в комментарии к словам американского миллиардера Илона Маска о накрутке рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Маск назвал правильным игнорирование Зеленского. Он отметил, что опросы общественного мнения, проведенные под контролем украинских властей, не могут быть репрезентативными, а если бы действующий глава государства был уверен в народной поддержке, то он провел бы выборы.

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