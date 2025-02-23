На Западе заявили о планах США по смене власти на Украине

Профессор Дизен: США приняли решение по смене власти на Украине

Вашингтон принял решение по смене власти в Киеве. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«США явно решили сменить руководство Украины», — отметил Дизен в комментарии к словам американского миллиардера Илона Маска о накрутке рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Маск назвал правильным игнорирование Зеленского. Он отметил, что опросы общественного мнения, проведенные под контролем украинских властей, не могут быть репрезентативными, а если бы действующий глава государства был уверен в народной поддержке, то он провел бы выборы.