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08:28, 27 февраля 2025Мир

На Западе назвали встречу Макрона с Трампом пустой тратой времени

Politico: Макрон не получил от Трампа заверений по гарантиям безопасности Киеву
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Вашингтон не получил от своего американского коллеги заверений по гарантиям безопасности США для Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов.

«[Макрон] заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно гарантий со стороны США. Таким образом, стратегическая неопределенность в этом вопросе действительно сохраняется», — отметил собеседник издания.

Высокопоставленный европейский чиновник, принимавший участие во встрече глав государств, назвал ее пустой тратой времени. По словам другого источника, в результате переговоров Трампа и Макрона стало понятно, что Европа теперь в одиночестве.

Ранее американский лидер заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий.

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