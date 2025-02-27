Назван срок запуска электрички между Сириусом и Сухумом

Регулярное движение электрички Сириус — Сухум запустят 1 мая

Регулярное движение электрички между поселком Сириус Краснодарского края и абхазским городом Сухум запустят 1 мая 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».

По его словам, все связанные с запуском вопросы уже решены, сегодня стартует первый тестовый рейс. РЖД оценивает общее время в пути в новой электричке в 3 часа 20 минут.

«Ходить она (электричка) будет более удобно, в первую очередь для местных жителей и Сочи, Имеретинской долины, и Абхазии», — рассказал Кириенко. Он добавил, что электричка будет ходить рано утром и возвращаться обратно в Имеретинскую долину ближе к вечеру.

Ранее стала известна стоимость железной дороги в Крым через новые регионы. Реализация проекта обойдется в 90-160 миллиардов рублей.

