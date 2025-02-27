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15:19, 27 февраля 2025Силовые структуры

Названы две версии суицида полковника МВД России

«Ъ»: Следствие проверяет две версии суицида полковника Головатого
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В здании главного управления по борьбе с коррупцией свел счеты с жизнью полковник МВД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственные органы проверяют две версии ЧП, произошедшего в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в Рязанском переулке Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Версии связаны со служебной и семейной сферами жизни полковника Евгения Головатого. По данным издания, он пришел в четверг, 27 февраля, на работу, в 08:30 мск в его кабинете прозвучал выстрел. Коллеги прибежали и нашли Головатого без признаков жизни. Рядом с телом находился служебный пистолет Макарова.

Следственный комитет России проводит проверку в главке МВД.

Головатый прослужил в ГУЭБиПК примерно пять лет. Он дослужился до должности заместителя начальника управления «П», занимающегося противодействием экономическим преступлениям на промышленных объектах. В прошлом полковник работал в управлении собственной безопасности МВД.

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