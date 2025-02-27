Названы две версии суицида полковника МВД России

«Ъ»: Следствие проверяет две версии суицида полковника Головатого

В здании главного управления по борьбе с коррупцией свел счеты с жизнью полковник МВД

Начало событий в новости В здании главного управления по борьбе с коррупцией свел счеты с жизнью полковник МВД

Следственные органы проверяют две версии ЧП, произошедшего в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в Рязанском переулке Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Версии связаны со служебной и семейной сферами жизни полковника Евгения Головатого. По данным издания, он пришел в четверг, 27 февраля, на работу, в 08:30 мск в его кабинете прозвучал выстрел. Коллеги прибежали и нашли Головатого без признаков жизни. Рядом с телом находился служебный пистолет Макарова.

Следственный комитет России проводит проверку в главке МВД.

Головатый прослужил в ГУЭБиПК примерно пять лет. Он дослужился до должности заместителя начальника управления «П», занимающегося противодействием экономическим преступлениям на промышленных объектах. В прошлом полковник работал в управлении собственной безопасности МВД.