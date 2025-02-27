В здании главного управления по борьбе с коррупцией свел счеты с жизнью полковник МВД

В Москве свел счеты с жизнью российский полковник МВД

В Москве свел счеты с жизнью полковник МВД Евгений Головатый. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, ЧП произошло в здании главного управления по борьбе с коррупцией в Рязанском переулке столицы. Рядом с офицером нашли его табельное оружие. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полковник являлся замначальника управления «П», борющегося с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

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