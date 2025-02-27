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10:39, 27 февраля 2025Силовые структуры

В здании главного управления по борьбе с коррупцией свел счеты с жизнью полковник МВД

В Москве свел счеты с жизнью российский полковник МВД
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве свел счеты с жизнью полковник МВД Евгений Головатый. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, ЧП произошло в здании главного управления по борьбе с коррупцией в Рязанском переулке столицы. Рядом с офицером нашли его табельное оружие. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полковник являлся замначальника управления «П», борющегося с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

Ранее сообщалось, что полицейский из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) захотел помириться с возлюбленной и угрожал ей суицидом, чтобы избежать разрыва.

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