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09:05, 27 февраля 2025Экономика

Назван основной канал распространения псевдоорганических продуктов

Роскачество: До 90 % псевдоорганических продуктов продается через маркетплейсы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Основным каналом распространения псевдоорганических продуктов в России стали маркетплейсы, на них приходится почти 90 процентов всех нарушений. Об этом со ссылкой на информацию Роскачества сообщает РИА Новости.

При проверке 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки выяснилось, что в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер. Между тем в онлайне удалось выявить более 450 случаев недостоверной информации, из них более 400 приходятся на маркетплейсы.

В такой продукции на маркировки или карточке используются наименования «organic», «органик» или «органический», но сертификат соответствия отсутствует. Большинство таких товаров доставляют из-за рубежа с использованием международных знаков органической продукции.

Представитель ведомства напомнил, что органическая продукция в России должна быть внесена в соответствующий реестр Минсельхоза, название товара должно совпадать с названием в реестре и сертификате, а сам сертификат должен иметь статус «зарегистрирован».

Ранее Роскачество проверило 20 марок пряников, и выяснило, что ни одна из них не претендует на знак качества, а ГОСТу и требованиям законодательства соответствуют только семь.

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