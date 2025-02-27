Осудивший СВО актер не смог добиться снятия статуса иноагента

Актер Анатолий Белый не смог добиться снятия статуса иностранного агента

Актер Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не смог добиться снятия статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

«Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана оставлена без удовлетворения», — заявил источник.

После начала специальной военной операции (СВО) Белый уволился из МХТ имени Чехова, где служил много лет, и покинул страну. В 2023 году артист сообщил, что не планирует возвращаться в Россию из-за критикующих его людей: «Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу». Актер был признан иноагентом в декабре 2023-го, после этого он обжаловал решение.

Ранее Белый заявил, что не питает надежд относительно будущего России. «Я давно понял, что моя жизнь в России закончилась», — пояснил Анатолий.