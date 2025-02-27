Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:53, 27 февраля 2025Культура

Осудивший СВО актер не смог добиться снятия статуса иноагента

Актер Анатолий Белый не смог добиться снятия статуса иностранного агента
Ольга Коровина

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актер Анатолий Белый (настоящая фамилия — Вайсман) (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не смог добиться снятия статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

«Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана оставлена без удовлетворения», — заявил источник.

После начала специальной военной операции (СВО) Белый уволился из МХТ имени Чехова, где служил много лет, и покинул страну. В 2023 году артист сообщил, что не планирует возвращаться в Россию из-за критикующих его людей: «Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу». Актер был признан иноагентом в декабре 2023-го, после этого он обжаловал решение.

Ранее Белый заявил, что не питает надежд относительно будущего России. «Я давно понял, что моя жизнь в России закончилась», — пояснил Анатолий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      Стало известно возможное наказание Буйнова за сбитую на дороге женщину

      В российском городе откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов

      Сержант из Якутии Григорьев сделал признание о прославившем его видео

      ФСБ возбудила дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

      Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

      Россиянам назвали способ продать квартиру подороже

      В Чечне пригрозили уничтожением «евроичкерийцам» и их «радужным друзьям»

      Игрок «Ростова» оценил шансы на снятие санкций с российского футбола

      Стало известно требование Зеленского для подписания расширенного соглашения по недрам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше