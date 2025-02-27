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17:45, 27 февраля 2025Путешествия

Пассажир раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту и вызвал споры в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jean-claude Attipoe / Unsplash

Пассажир самолета раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту Антальи, Турция, и вызвал споры в сети. Своим мнением он поделился в TikTok, на что обратило внимание издание New York Post.

Мужчина вместе с семьей решил поесть перед полетом в кафе Burger King и отдал за обед 83 фунта стерлингов (9,1 тысячи рублей). Его заказ состоял из трех небольших бургеров, трех бутылок газировки, четырех порций картошки фри, одной порции луковых колец и нескольких пачек соуса.

По словам путешественника, еда оказалась невкусной, а цены слишком высокими. Пассажир заявил, что аэропорт грабит туристов. Некоторые подписчики подтвердили, что в авиагавани Антальи питание обходится дорого, другие же заявили, что автор публикации сам согласился отдать такую сумму. «Посмотрел на цены, но все равно купил. А потом снял видео, чтобы пожаловаться», «Все очень просто: не покупайте у них ничего», — писали юзеры.

Ранее мужчина заказал еду за 110 долларов (11,2 тысячи рублей) в номер роскошного отеля JW Marriott и назвал ее ужасной. Постоялец пожаловался, что еду доставили в пластиковых коробках с дешевыми салфетками.

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