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19:34, 27 февраля 2025Наука и техника

iPhone 16 Pro подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Pro впервые подешевел ниже 100 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Флагманский смартфон Apple подешевел в России на 22 процента за три месяца. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что в конце февраля впервые появилась возможность купить iPhone 16 Pro дешевле 100 тысяч рублей на российском рынке. В продаже девайс оказался доступен за 93-95 тысяч рублей. Авторы подчеркнули, что месяц назад флагман оценивали в 100-110 тысяч рублей, а на старте продаж — 170 тысяч рублей.

«Флагман 2024-2025 годов теперь стоит дешевле "сотки". Всего за три месяца цена опустилась на 22 процента», — описали динамику цен журналисты издания.

Смартфон получил стеклянный корпус с титановыми рамками, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и максимальной яркостью 2000 нит, процессор A18 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти. На задней стороне гаджета находится тройная камера с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей и лидаром. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 3582 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что на российском рынке рекордно подешевел iPhone 15 — до 65 тысяч рублей. Еще в декабре 2024-го аппарат оценивали в 80 тысяч рублей.

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