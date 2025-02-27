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21:08, 27 февраля 2025Бывший СССР

Полиция Украины решила научить украинцев экологичным отношениям

Полиция Украины призвала граждан понимать и прощать друг друга
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пресс-служба полиции Украины опубликовала в Telegram пост с советами украинцам по построению экологичных отношений с родными и близкими, где призвала граждан понимать и прощать друг друга.

«Отношения — это о готовности слышать, меняться и строить настоящую близость. Поэтому подумаем вместе: что ты можешь понять, принять, простить и пойти на уступки и в каком случае», — говорится в публикации.

Отмечается, что публикация размещена в рамках украинской программы заботы о ментальном здоровье.

Ранее полиция Украины начала проверку в одном из ночных клубов Киева из-за песен на русском языке, звучавших в заведении. Публичное прослушивание музыки с использованием текстов на русском языке не нарушает украинского законодательства, причина проведения оперативных мероприятий тогда не раскрывалась.

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