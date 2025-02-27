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11:52, 27 февраля 2025Ценности

Популярный испанский актер снялся с голым торсом для Esquire

Испанский актер Габриель Гевара снялся топлес для журнала Esquire
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Geray Mena / Esquire

Испанский актер Габриель Гевара попал на обложку модного журнала Esquire. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя звезда фильма «Моя вина» снялся для обложки в черном пиджаке и блестящем шарфе. На другом кадре знаменитость запечатлели топлес с аксессуарами в виде кольчуги из линейки популярного бренда Paco Rabanne. Среди прочего он позировал в брючном костюме коричневого цвета, а также черном смокинге на голый торс.

Ранее в феврале футболист Дэвид Бекхэм также оголил торс в фотосессии для журнала. 49-летний бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм принял участие в фотосессии для мужского журнала Men's Health.

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