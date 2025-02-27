Посол России в Молдавии отверг наличие пророссийских партий в стране

Посол РФ Озеров: В Молдавии нет пророссийских партий или политиков

В Молдавии отсутствуют пророссийские партии или политики. Об этом заявил посол России в республике Олег Озеров в интервью телеканалу TVC21, запись которого доступна на YouTube.

Так российский дипломат ответил на вопросы ведущего о том, кто из политических фигур в Молдавии является «вашим человеком». «Я говорил, что Молдова должна говорить собственным голосом, что Россия выступает за суверенитет, территориальную целостность и нейтралитет [Молдавии]», — заявил Озеров.

Посол также отметил, что в республике «нет агентов» России. Озеров отказался призывать власть или оппозицию к каким-либо действиям и посоветовал всем политикам принимать лишь взвешенные решения.

Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение Молдавии 32 миллионов долларов на развитие СМИ. Отмечалось, что это может способствовать проигрышу нынешних властей республики на предстоящих парламентских выборах.