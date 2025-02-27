Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 27 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об изменениях в отношениях с США

Сенатор Карасин: Контакты с США носят взаимоуважительный характер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Контакты России с США носят взаимоуважительный и конструктивный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я бы не стал торопиться с такими терминами как потепление. Я бы ограничился тем, что те контакты, которые прошли и идут, носят конструктивный характер, взаимоуважительный и направленный на то, чтобы сложные проблемы, может быть, не все сразу, поэтапно, но решались. Начиная с представительств и целого ряда других практических задач. Дальнейшее покажет, как процесс будет развиваться», — рассказал Карасин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежду.

При этом российский лидер добавил, что не всех устраивает диалог между представителями Москвы и Вашингтона. Путин предупредил, что часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

      Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии о месте России в мире

      Российские военные захватили у ВСУ «невероятно редкий» пулемет. Как он выглядит?

      Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

      Путин призвал быстрее внедрять в производство разработки ученых

      В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

      Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

      Замгенсека ООН назвал ударом под дых сокращение помощи Запада

      Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

      Блиновская выступила в суде и заявила о необходимости быть рядом с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше