В России высказались об изменениях в отношениях с США

Сенатор Карасин: Контакты с США носят взаимоуважительный характер

Контакты России с США носят взаимоуважительный и конструктивный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я бы не стал торопиться с такими терминами как потепление. Я бы ограничился тем, что те контакты, которые прошли и идут, носят конструктивный характер, взаимоуважительный и направленный на то, чтобы сложные проблемы, может быть, не все сразу, поэтапно, но решались. Начиная с представительств и целого ряда других практических задач. Дальнейшее покажет, как процесс будет развиваться», — рассказал Карасин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежду.

При этом российский лидер добавил, что не всех устраивает диалог между представителями Москвы и Вашингтона. Путин предупредил, что часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

