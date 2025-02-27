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15:01, 27 февраля 2025Мир

Премьер Польши напомнил о миссии ЕС в ответ на слова Трампа

Премьер Польши: ЕС не создан для того, чтобы пользоваться кем-либо
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Imago / Gleb Soboliev / Arenaakcji / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не был создан для того, чтобы пользоваться кем-либо. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о попытках ЕС обмануть США.

«Евросоюз был создан не для того, чтобы кем-то пользоваться. Совсем наоборот», — отметил Туск.

Премьер Польши напомнил, что объединение создавалось для «поддержания мира, уважения между нашими странами», развития свободной и справедливой торговли, а также укрепления трансатлантической дружбы с США.

26 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25 процентов на товары из ЕС. Американский лидер отметил, что ЕС был создан с целью обмануть США и справился с поставленной задачей.

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