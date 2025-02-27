Преступной группе из 12 торговцев наркотиками вынесли приговор в российском регионе

В Петербурге суд вынес приговор группе торговцев наркотиками

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил 12 членов преступной группы к лишению свободы на срок от 6,5 года до 15 лет колонии общего и строгого режима по делу о распространении наркотиков и психотропных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что с февраля 2019 года по июль 2021-го обвиняемые получали оптовые партии наркотиков и психотропов, фасовали их на дозы и размещали в тайниках. После этого они передавали клиентам информацию о местах закладок.

Участники преступной группы действовали самостоятельно, распределив между собой функции курьеров, операторов, администраторов, помощника руководителя. Основателя сообщества при этом установить так не удалось. Уточняется, что он организовал интернет-магазин и аккаунты в Telegram.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье полиция ликвидировала мефедроновую лабораторию с 10 тысячами дозами.