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12:58, 27 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура Москвы составила портрет типичного преступника столицы в 2024 году

Прокуратура: Типичный преступник Москвы — приезжий без постоянного дохода
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Типичным преступников в Москве по итогам 2024 года стал приезжий мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. Потрет среднестатистического нарушителя закона в четверг, 27 февраля, опубликовала столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, большинство приезжих, совершающих правонарушения в Москве, не имеют постоянного дохода. Более половины всех преступлений в столице 56,5 процента совершили не москвичи. Как правило, у нарушителей закон среднее образования, 35 процентов из них ранее уже были судимы.

На долю мужчин приходится 83 процента всех совершенных в столице преступлений на долю женщин не более 17 процентов.

Ранее сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России.

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