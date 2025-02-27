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15:52, 27 февраля 2025Мир

Путин назвал «мессианские идеологические клише» Запада виной его проблем

Путин: Мессианские идеологические клише привели к кризису на Западе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Нынешний кризис в западных странах возник из-за следования их руководства идеологическим клише, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим, особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах», — указал глава государства на заседании коллегии ФСБ.

Нынешние партнеры, отметил Путин, действуют более прагматично, отказываясь в своей политике от стереотипов, «так называемых "правил" и мессианских идеологических клише своих предшественников», которые и привели к существующим проблемам.

Ранее Путин рассказал, что часть западных элит пытается сорвать диалог России и США и настроена «на сохранение нестабильности в мире».

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