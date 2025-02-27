Путин встретился с северокорейским политиком

Путин провел в Кремле встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Отмечается, что северокорейский политик находится в Москве с визитом.

Ранее российский лидер провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который прибыл в Москву с государственным визитом. Перед началом переговоров главы государств обнялись и обменялись рукопожатиями. Лидер африканской страны во время встречи назвал Россию надежным партнером.