Раскрыты планы Трампа по отмене визита Зеленского в США

BFMTV: Макрон отговорил Трампа не приглашать Зеленского на встречу в США

Президент Франции Эммануэль Макрон отговорил своего американского коллегу Дональда Трампа не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на встречу в США. Об этом сообщает BFMTV.

«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был [сначала] отменен американцами, но в итоге подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — указывает телеканал.

Ранее французский лидер потребовал от Трампа предоставления военной поддержки французским и британским солдатам на Украине по завершении конфликта.