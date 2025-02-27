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17:31, 27 февраля 2025Мир

Раскрыты планы Трампа по отмене визита Зеленского в США

BFMTV: Макрон отговорил Трампа не приглашать Зеленского на встречу в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отговорил своего американского коллегу Дональда Трампа не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на встречу в США. Об этом сообщает BFMTV.

«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был [сначала] отменен американцами, но в итоге подтвержден после звонка Эммануэля Макрона», — указывает телеканал.

Ранее французский лидер потребовал от Трампа предоставления военной поддержки французским и британским солдатам на Украине по завершении конфликта.

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