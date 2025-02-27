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09:05, 27 февраля 2025Экономика

Раскрыто место продажи 90% псевдоорганических продуктов

Около 90 % псевдоорганических продуктов в России продавали на маркетплейсах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Около 90 процентов псевдоорганических продуктов в России продается на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер. В сумме специалисты выделили более 450 псевдоорганических продуктов. В организации подчеркнули, что большая часть фейковой продукции — это импортные товары с маркировкой на английском языке и с использованием международных знаков органической продукции. Чаще всего встречаются – Organic, «Евролист» и USDA.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что неправильное питание может увеличить риск деменции. По словам специалистки, выпечка, фастфуд, сладости, полуфабрикаты, а также жареная и запеченная еда, которая содержит много калорий, холестерина, насыщенных жиров и углеводов, усиливает воспаление в организме.

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