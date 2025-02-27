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20:22, 27 февраля 2025Мир

Россия возмутилась мягким приговором напавшим на дипмиссию в Марселе

Консул Оранский: Россию возмутил мягкий приговор напавшим на дипмиссию в Марселе
Семен Александров (редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Россию возмутил мягкий приговор напавшим на дипмиссию в Марселе. Об этом заявил генеральный консул Станислав Оранский, сообщает РИА Новости.

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российская сторона рассматривает нападение на консульство как террористический акт.

Уголовный суд Марселя приговорил напавших на российское консульство к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.

24 февраля на территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, в 10 утра по московскому времени произошел взрыв. Как позже сообщил Оранский, один из напавших на дипмиссию французов женат на украинке.

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