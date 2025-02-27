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04:17, 27 февраля 2025Россия

Россиянам рассказали о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

Юрист Хаминский: Техосмотр для владельцев авто носит добровольный характер
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прохождение техосмотра для владельцев легковых авто и мотоциклов носит добровольный характер. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад.

Кроме того, юрист подчеркнул, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.

Ранее адвокат Елена Кудерко сообщила, что с 1 марта в России изменятся правила государственной регистрации автомобилей.

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