Россиянам рассказали о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

Юрист Хаминский: Техосмотр для владельцев авто носит добровольный характер

Прохождение техосмотра для владельцев легковых авто и мотоциклов носит добровольный характер. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад.

Кроме того, юрист подчеркнул, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.

Ранее адвокат Елена Кудерко сообщила, что с 1 марта в России изменятся правила государственной регистрации автомобилей.