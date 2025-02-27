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15:31, 27 февраля 2025Путешествия

Россияне стали чаще летать за границу

Росавиация: Пассажиропоток авиакомпаний России в январе вырос на 0,3 процента
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос. О том, что россияне стали чаще летать за границу, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

В январе 2025-го российские компании перевезли 7,85 миллиона человек — это на 0,34 процента больше, чем в январе прошлого года.

При этом объем перевозок внутри страны снизился на 1,43 процента — до 5,81 миллиона человек. На международных маршрутах показатель вырос на 5,73 процента — до 2,04 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в США для россиян подешевели на треть. Цены снизились благодаря укреплению курса рубля. Отмечалось, что в марте слетать в Штаты и обратно стоит от 134,7 тысячи.

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