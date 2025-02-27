Россиянка получила сотни тысяч рублей за неубранную дорожку

Жительница Новосибирска получила сотни тысяч рублей за неубранную дорожку. Об этом сообщил заместитель прокурора Советского района Андрей Акрамов, пишет KP.RU.
Речь идет о пенсионерке, которая поскользнулась и упала, когда шла зимой по неубранной тропинке. В результате медики диагностировали у нее перелом шейки бедра.
По факту произошедшего прокуратура провела проверку, во время которой выяснила, что тропинку своевременно не очистила от наледи и не посыпала песком либо солью ресурсоснабжающая организация, отвечающая за уборку территории. После этого ведомство обратилось в суд, чтобы отстоять права россиянки.
В результате тот обязал виновника случившегося выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.
Ранее в феврале стало известно, что жительница Екатеринбурга отсудила более 320 тысяч рублей за травмы, полученные из-за падения у магазина.