Россиянка получила сотни тысяч рублей за неубранную дорожку

Новосибирка получила 300 тыс рублей компенсации за падение на скользкой тропинке

Жительница Новосибирска получила сотни тысяч рублей за неубранную дорожку. Об этом сообщил заместитель прокурора Советского района Андрей Акрамов, пишет KP.RU.

Речь идет о пенсионерке, которая поскользнулась и упала, когда шла зимой по неубранной тропинке. В результате медики диагностировали у нее перелом шейки бедра.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку, во время которой выяснила, что тропинку своевременно не очистила от наледи и не посыпала песком либо солью ресурсоснабжающая организация, отвечающая за уборку территории. После этого ведомство обратилось в суд, чтобы отстоять права россиянки.

В результате тот обязал виновника случившегося выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Ранее в феврале стало известно, что жительница Екатеринбурга отсудила более 320 тысяч рублей за травмы, полученные из-за падения у магазина.