Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 27 февраля 2025Экономика

Россиянка получила сотни тысяч рублей за неубранную дорожку

Новосибирка получила 300 тыс рублей компенсации за падение на скользкой тропинке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Astrid Gast / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Новосибирска получила сотни тысяч рублей за неубранную дорожку. Об этом сообщил заместитель прокурора Советского района Андрей Акрамов, пишет KP.RU.

Речь идет о пенсионерке, которая поскользнулась и упала, когда шла зимой по неубранной тропинке. В результате медики диагностировали у нее перелом шейки бедра.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку, во время которой выяснила, что тропинку своевременно не очистила от наледи и не посыпала песком либо солью ресурсоснабжающая организация, отвечающая за уборку территории. После этого ведомство обратилось в суд, чтобы отстоять права россиянки.

В результате тот обязал виновника случившегося выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Ранее в феврале стало известно, что жительница Екатеринбурга отсудила более 320 тысяч рублей за травмы, полученные из-за падения у магазина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      В Госдуме оценили поправки об удвоении переработок

      Россиянам раскрыли связь между цветом глаз и риском развития рака

      В России назвали главную причину роста продаж антидепрессантов

      У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

      Российские войска ударили по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

      Украину предупредили о последствиях отказа США от поставок оружия

      Пассажир раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту и вызвал споры в сети

      В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

      Роднина назвала два способных конкурировать с футболом вида спорта в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше