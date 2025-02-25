Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение у магазина

Екатеринбурженка отсудила более 320 тысяч рублей за падение у магазина

Жительница Екатеринбурга отсудила сотни тысяч рублей за падение у магазина. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 8 марта 2024 года, когда женщина 1970 года рождения выходила из магазина крупной торговой сети на улице Соболева. Ступив на пересекающую тротуар погрузочно-разгрузочную площадку, которая была покрыта льдом, россиянка поскользнулась и упала. Медики диагностировали у пострадавшей переломы левой большеберцовой и левой малоберцовой костей. По информации прокуратуры, она до сих пор не может вести полноценный образ жизни, поскольку проходит длительное лечение.

Позднее женщина решила добиться от магазина компенсации. В результате Верх-Исетский районный суд постановил выплатить россиянке компенсацию морального вреда в размере более 220 тысяч рублей, компенсацию расходов на лечение и реабилитацию в размере более 30 тысяч рублей, а также утраченную прибыль в размере более 70 тысяч рублей — всего более 320 тысяч рублей. На данный момент решение не вступило в законную силу.

Ранее в этот же день стало известно, что в Южно-Сахалинске наледь рухнула на легковой автомобиль, припаркованный у дома, и раздавила его.