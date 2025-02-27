Российский инструктор по плаванию спас тонущего кадета и попал под проверку

Инструктору по плаванию из Уфы грозит срок после спасения тонущего кадета

Инструктор по плаванию из Уфы спас тонущего кадета, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, курсанты кадетского корпуса пришли на занятия в Центр спортивной подготовки вместе с преподавателем. Двое молодых людей, которые не умели плавать, находились в отдельном от основной группы бассейне со специальными нудлами.

В какой-то момент один из кадетов потерял свой нудл и начал тонуть — тогда ему на помощь пришел инструктор спортивного центра. Мужчина вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь. Сейчас в отношении инструктора проводится проверка — ему грозит срок по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уточняется, что кадета госпитализировали из Центра в тяжелом состоянии. Преподавателя, который занимался с курсантами, по делу не привлекают.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы.