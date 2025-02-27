Российский инструктор по плаванию спас тонущего кадета и попал под проверку

Инструктор по плаванию из Уфы спас тонущего кадета, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, курсанты кадетского корпуса пришли на занятия в Центр спортивной подготовки вместе с преподавателем. Двое молодых людей, которые не умели плавать, находились в отдельном от основной группы бассейне со специальными нудлами.
В какой-то момент один из кадетов потерял свой нудл и начал тонуть — тогда ему на помощь пришел инструктор спортивного центра. Мужчина вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь. Сейчас в отношении инструктора проводится проверка — ему грозит срок по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Уточняется, что кадета госпитализировали из Центра в тяжелом состоянии. Преподавателя, который занимался с курсантами, по делу не привлекают.
Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы.