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17:00, 27 февраля 2025Силовые структуры

Российский инструктор по плаванию спас тонущего кадета и попал под проверку

Инструктору по плаванию из Уфы грозит срок после спасения тонущего кадета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom  

Инструктор по плаванию из Уфы спас тонущего кадета, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, курсанты кадетского корпуса пришли на занятия в Центр спортивной подготовки вместе с преподавателем. Двое молодых людей, которые не умели плавать, находились в отдельном от основной группы бассейне со специальными нудлами.

В какой-то момент один из кадетов потерял свой нудл и начал тонуть — тогда ему на помощь пришел инструктор спортивного центра. Мужчина вытащил подростка из бассейна и оказал ему первую помощь. Сейчас в отношении инструктора проводится проверка — ему грозит срок по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уточняется, что кадета госпитализировали из Центра в тяжелом состоянии. Преподавателя, который занимался с курсантами, по делу не привлекают.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы.

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