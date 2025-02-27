Российского пенсионера осудили на 12,5 года колонии за госизмену

Ярославский областной суд приговорил к 12,5 года заключения пенсионера по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.
Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Подробности не сообщаются. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил жителя к девяти годам колонии за госизмену и покушение на контрабанду опасных веществ. Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.