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15:25, 27 февраля 2025Силовые структуры

Российского пенсионера осудили на 12,5 года колонии за госизмену

В Ярославской области пенсионер получил 12,5 года колонии за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ярославский областной суд приговорил к 12,5 года заключения пенсионера по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Подробности не сообщаются. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил жителя к девяти годам колонии за госизмену и покушение на контрабанду опасных веществ. Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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