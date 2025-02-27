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12:26, 27 февраля 2025Экономика

Сийярто назвал губителя европейской экономики

Сийярто: Экономику Европы губит Еврокомиссия по главе с Урсулой фон дер Ляйен
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Политика Европейской комиссии (ЕК), которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен, пагубно сказывается на экономике Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

В частности, он раскритиковал ЕК за санкции против России, тарифы на китайские электрокары и неспособность вести переговоры с США. Сийярто считает, что в Брюсселе знали о том, что президент США Дональд Трамп введет пошлины на европейскую продукцию, но не сделали ничего, чтобы это предотвратить. По словам Сийярто, это объясняется некомпетентностью и трусостью Еврокомиссии.

Министр также отметил, что с Вашингтоном можно было бы договориться, если бы ЕС снизил пошлины на продажу американских автомобилей в Европе с 10 до 2,5 процента, так как именно такой сбор взимается при продаже европейских автомобилей в США. Но этого никто не сделал.

Ранее депутат Европарламента Петра Штегер предупредила о том, что пошлины Трампа в отношении товаров из ЕС могут обернуться экономической катастрофой гигантских масштабов для этого объединения.

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