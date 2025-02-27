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19:36, 27 февраля 2025Россия

Стало известно о посыпавшемся фронте ВСУ в Курской области

«РВ»: Фронт в Курской области посыпался, армия России теснит ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России продолжает развивать успех в Курской области. О посыпавшемся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) фронте сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкору Русской Весны».

По информации канала, российские войска освободили населенный пункт Новая Сорочина, после чего сразу же начался штурм Старой Сорочины.

В наступлении участвуют сразу несколько российских подразделений, тесня ВСУ с занятой территории. В то же время продолжается зачистка Куриловки, в которую также вошли российские военнослужащие.

27 февраля Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Никольское Курской области. По словам военкора Александра Коца, занятие Никольского позволяет зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню. Это, в свою очередь, откроет дорогу на Суджу, добавил он.

ЖЗЛ
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