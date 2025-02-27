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21:55, 27 февраля 2025Мир

Трамп назвал сделку по минералам страховочным механизмом для Украины

Guardian: Трамп назвал сделку по минералам страховочным механизмом для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированное соглашение с украинским лидером Владимиром Зеленским по добыче полезных ископаемых фактически станет гарантийным «страховочным механизмом» для Украины. Об этом пишет ️The Guardian.

По данным издания, американский политик использует термин «страховочный механизм» (backstop). Это то слово, которое некоторые европейские лидеры употребляют, говоря о гарантиях безопасности, которые они хотят получить от Вашингтона для поддержки европейского контингента войск на Украине в случае заключения мирного соглашения.

Трамп отметил, что сделка по минералам может рассматриваться как поддержка Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США и другим западным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии.

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